Трансляцию парада Победы организуют около храма Христа Спасителя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

9 мая возле храма Христа Спасителя организуют трансляцию парада Победы и выступления артистов. Планируется устроить показ киноконцерта с элементами интерактивной программы для зрителей мероприятия, сообщает Агентство "Москва".

Мероприятия начнутся в 10:00 и завершатся в 22:00. Концерт продлится не менее шести часов. Выступить пригласят музыкальные коллективы в стиле классического кроссовера, симфонический оркестр, хоровые коллективы, оперных исполнителей и других.

Также будет звучать музыка, популярная в 1930–1940 годах, песни о Великой Отечественной войне, написанные в 1941–1945 годах, песни послевоенного периода и музыка из художественных фильмов.

С 22 апреля по 9 мая в столице будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки. Где именно их можно будет получить, пока не известно.