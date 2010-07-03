Георгиевские ленточки начнут бесплатно раздавать с 22 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 22 апреля по 9 мая в столице будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Где именно их можно будет получить, пока неизвестно. В прошлом году точки раздачи находились возле станций метро, в частности, у станций "Парк Культуры", "ВДНХ", "Баррикадная", "Курская", "Охотный ряд", "Парк Победы", "Проспект мира", "Сухаревская", "Пушкинская", а также возле здания департамента культуры города на Неглинной улице и около здания правительства Москвы на Тверской.

Раздавать символы Победы будут волонтеры. Они же расскажут, как правильно носить ленточку, а также что значат полосы и цвета.

Ежегодная акция проводится в рамках создания символа памяти и благодарности тем людям, что спасли мир от фашизма. Она проходит в России и за рубежом уже более десяти лет. Черно-оранжевую ленту крепят к одежде в районе груди, тем самым говоря ветеранам "спасибо".

9 мая в России отметят 74-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 3 апреля на подмосковном полигоне Алабино началась первая репетиция Парада. Полигон превратился в полноразмерный макет Красной площади. На нем отработают большую часть маневров, однако отдельные моменты и генеральный проход все же приходятся на улицы столицы.

Участие в подготовке к празднованию принимают пешие расчеты и механизированная колонна. Прежде они тренировались раздельно на территории военных частей, а на репетиции не пускали журналистов. Уже на следующей неделе тренировки начнет авиация, в том числе многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.

Всего же 9 мая на главную площадь страны выйдут 35 парадных пеших расчетов. Мимо кремлевских стен проедет более сотни единиц техники, а в небо поднимутся 74 самолета и вертолета.

Из-за подготовки к параду в столичном регионе временно будут закрывать аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.