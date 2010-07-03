Кабриолет Aurus принял участие в репетиции парада ко Дню Победы

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Два парадных кабриолета представительского класса Aurus приняли участие в репетиции парада ко Дню Победы. Пока машины спрятаны от любопытных глаз за тканевыми чехлами, но 9 Мая по Красной площади они проедут во всей красе. Об этом сообщает "Коммерсант".

Кроме того, участие в параде в честь Дня Победы 2019 года впервые примут 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия 2С42 "Лотос". Новейшая система вооружения способна вести огонь с закрытых позиций, а также поражать цели навесным огнем.

Всего 9 Мая на главную площадь страны выйдут 35 парадных пеших расчетов. Среди них будут сержанты, офицеры, курсанты военных вузов, а также суворовцы и нахимовцы.

Мимо кремлевских стен проедет более сотни единиц техники. Из новинок зрители увидят чеченские багги Чаборз М-3. Это машины для спецподразделений. В небо поднимутся 74 самолета и вертолета.

