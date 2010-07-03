В Алабине проходит репетиция парада в честь Дня Победы

В подмосковном Алабине началась репетиция парада в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает телеканал Москва 24. Это первая совместная репетиция пеших расчетов, боевой техники и авиации

В тренировке принимают участие более 100 боевых машин и 74 самолета и вертолета.

Полигон превратился в полноразмерный макет Красной площади. Прежде пешие расчеты, механизированная колонна и авиация тренировались раздельно на территории военных частей, а на репетиции не пускали журналистов.

Всего 9 Мая на главную площадь страны выйдут 35 парадных пеших расчетов. Среди них будут сержанты, офицеры, курсанты военных вузов, а также суворовцы и нахимовцы. По словам организаторов, в этом году будет много дебютантов, которые впервые примут участие в параде.

Мимо кремлевских стен проедет более сотни единиц техники. Из новинок зрители увидят чеченские багги Чаборз М-3. Это машины для спецподразделений. В небо поднимутся 74 самолета и вертолета.

Ранее сообщалось, что из-за подготовки к параду временно закроют аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.