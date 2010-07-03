Аэропорты Москвы ограничат работу из-за репетиций парада Победы

Столичные аэропорты изменят работу из-за репетиций парада к 9 Мая
Аэропорты московского авиаузла изменят работу из-за репетиций военной авиации к параду 9 Мая. Ограничения на вылеты и прилеты введутся 8, 10, 12, 15, 17, 19 и 22 апреля.
В ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" уточнили, что ограничения будут минимальными, не более 25 минут. В частности, работу аэропорта Внуково в эти дни ограничат с 10:40 до 11:05, а Домодедово и Жуковского – с 10:45 до 11:10. Шереметьево ограничения не затронут.
Также отмечается, что если в основные дни будет плохая погода, то тренировки военных самолетов пройдут в резервные даты – 9, 11, 16, 18, 23 и 24 апреля.
Первая репетиция парада в честь Дня Победы прошла 3 апреля на подмосковном полигоне Алабино. Территория превратилась в полноразмерный макет Красной площади. На полигоне отрабатывали большую часть маневров. Участие в подготовке к празднованию приняли пешие расчеты и механизированная колонна. Прежде они тренировались раздельно на территории военных частей.
9 мая возле храма Христа Спасителя организуют трансляцию парада Победы и выступления артистов. Планируется устроить показ киноконцерта с элементами интерактивной программы для зрителей мероприятия.
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