Улицы в центре Москвы перекроют из-за ночных репетиций парада ко Дню Победы

Несколько улиц в центре Москвы перекроют 29 апреля и 4 мая из-за ночных репетиций парада в честь Дня Победы. Об этом автомобилистам напомнили в Минобороны России.
"Для обеспечения безопасности дорожного движения в центре города ряд улиц будут закрыты в связи с тренировкой пеших парадных расчетов и механизированной колонны", − цитирует сообщение военного ведомства ТАСС.
Ограничения введут с 17:30 29 апреля и 4 мая, а также с 05:30 7 мая. До завершения репетиций не будет движения на Тверской и Воздвиженке, а также на Болотной, Котельнической, Софийской, Раушской набережных, на некоторых мостах и проездах.
Фото: "Московский транспорт"
Помимо этого, водителей предупредили о полном перекрытии Большого Каменного моста, Новинского бульвара, Триумфальной площади 29 апреля и 4 мая. Ограничения будут действовать с 22:30 и до окончания репетиций.
В 2019 году 9 Мая на Красную площадь выйдут 35 парадных пеших расчетов. Среди них будут сержанты, офицеры, курсанты военных вузов, а также суворовцы и нахимовцы. Мимо кремлевских стен также проедет более 100 единиц военной техники. В небо поднимутся 74 самолета и вертолета.
Центральные улицы перекроют для репетиции парада в честь дня Победы
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