Собянин напомнил москвичам об изменениях в работе транспорта в праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городской транспорт изменит работу на Пасху и в майские праздники. Сергей Собянин призвал горожан заранее изучить все изменения в расписании.

"Вводим дополнительные, в том числе бесплатные маршруты и остановки. Будут ограничения во время репетиций и парада на Красной площади", – написал мэр в Twitter.

Ранее стало известно, что с 1 по 4 и с 9 по 12 мая, парковка в Москве станет бесплатной. Помимо этого, с 1 по 5, а также с 9 по 12 мая наземный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.

Во время репетиций и самого военного парада на Красной площади с трассы прохождения военной техники снимут и изменять движение 54 маршрутов.

На Пасху работу метро и МЦК продлят до 02:00, а работу 159 маршрутов городского транспорта – до 03:30.