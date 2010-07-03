В майские праздники парковка в столице будет бесплатной

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В майские праздники, с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, парковка в столице будет бесплатной, а наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня, сообщает Агентство "Москва".

"В День Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами 11 таксомоторных компаний. В майские праздники (1–4, 9–11 мая) парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума городского правительства.

9 мая наземный транспорт также будет работать по расписанию выходного дня. При этом будет усилена работа маршрутов, подвозящих пассажиров к Парку Победы. Курсировать будут дополнительно 30 автобусов большого класса.

Ранее сообщалось, что режим работы автобусов изменится в девяти столичных округах. Изменения будут действовать 21, 27 и 28 апреля, 4, 5, 7 и 9 мая, а также 16 июня.

Так, с 27 по 4 мая автобус-экспресс "Э", который следует до станции метро "Кузьминки", будет останавливаться у Кузьминского кладбища. В эти дни также можно будет добраться на экспрессе до Востряковского кладбища. Он будет курсировать от станции метро "Озерная" до станции "Юго-Западная".