На дорогах Москвы перед 9 мая нанесут 18 километров временной разметки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Восемнадцать километров временной разметки нанесут в Москве по маршруту следования тяжелой техники на Парад Победы, передает РИА Новости.

Как сообщил руководитель производственного комплекса "Разметка" столичного ГБУ "Автомобильные дороги" Константин Алимов, временные линии будут наноситься на участке от Пушкинской площади по Тверской улице, на Манежной площади, на Красной площади и на выходе на Кремлевскую набережную.

На дорогах появятся линии желтого цвета, они являются ориентирами для танкистов, которые будут выстраиваться в колонны для выхода на Красную площадь.

Алимов подчеркнул, что обычным водителям на эти линии обращать внимания не нужно. Временная разметка нужна для тяжелой техники. После парада, в ночь на 11 мая, ее удалят.

К Красной площади 9 мая тяжелая техника проследует от площадки на улице Нижние Мневники, по Звенигородскому шоссе, через Садовое кольцо и мимо метро "Маяковская" выйдет на Тверскую.

По словам специалиста, ежегодно в преддверии парада Победы в центре столицы и на основных вылетных магистралях обновляется вся разметка, за исключением тех участков, где проходит тяжелая техника. На этих отрезках пути разметка обновляется после 9 мая.

Ранее сообщалось, что 20 апреля в Москву прибудет военная техника для участия в параде в честь Дня Победы. Техника прибудет в 2:00 ночи в район Хорошево-Мневники. Состав отправится с парадной площадки в поселке Алабино в 22:00 19 апреля.

Всего на временную площадку в столице передислоцируют более 100 образцов, среди которых ракетный комплекс "Искандер-М", бронетранспортер "Бумеранг" и бронированные автомобили "Тайфун".