Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим работы автобусов изменится в девяти столичных округах. Изменения будут действовать 21, 27 и 28 апреля, 4, 5, 7 и 9 мая, а также 16 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, с 27 по 4 мая автобус-экспресс "Э", который следует до станции метро "Кузьминки", будет останавливаться у Кузьминского кладбища. В эти дни также можно будет добраться на экспрессе до Востряковского кладбища. Он будет курсировать от станции метро "Озерная" до станции "Юго-Западная".

Автобус-экспресс "Э2" будет курсировать от станции "Щербинка" до Щербинского кладбища, делая остановку на "Автостоянке" в 4-м микрорайоне Щербинки.

Ранее сообщалось, что в ночь на Пасху, с 27 на 28 апреля, продлят работу автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Они будут перевозить пассажиров до 03:30 почти на 160 маршрутах. Список маршрутов разместят на сайте Мосгортранса накануне Пасхи.

Ранее сообщалось, что в Вербное воскресенье и на Пасху изменится расписание электричек на восьми направлениях МЖД. 21 и 28 апреля пригородные поезда будут делать дополнительные остановки вблизи крупных храмов и кладбищ Подмосковья.