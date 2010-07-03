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08:55

Расписание электричек изменится на Пасху

транспорт праздники религия

08:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения электричек изменится в Вербное воскресенье, 21 апреля, и на Пасху, 28 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Пригородные поезда будут делать дополнительные остановки на восьми направлениях МЖД: Белорусском, Горьковском, Савеловском, Киевском, Курском, Рижском, Павелецком и Казанском.

По данным пресс-службы МЖД, 21 и 28 апреля количество остановок увеличат более чем у 60 утренних и дневных электричек, некоторые из которых связывают столицу с отдаленными городами Подмосковья. В частности, на Белорусском направлении больше электричек будут делать остановку на платформах Здравница, Баковка и Отрадное. На Горьковском направлении они станут чаще останавливаться на платформе Никольское, а на Савеловском – на Новодачной.

Кроме того, на Киевском направлении для ряда пригородных поездов временно введут остановку на платформах Алабино, Крекшино и Сколково, на Курском направлении – на станциях Щербинка и Бутово, а на Рижском – на станциях Троицкая и Миитовская. Большинство электричек Павелецкого направления смогут доставить пассажиров на платформы Чертаново, Калинина и Булатниково, а на Казанском направлении – на Удельную и Ильинскую.

Как пояснили железнодорожники, дополнительные остановки электричек находятся вблизи крупных храмов и кладбищ. Так, от станции Никольское в Балашихе верующие смогут легко добраться до Николо-Архангельского храма и Никольского кладбища. Недалеко от платформы Троицкая расположены одноименные храм и кладбище, а от станции Щербинка можно дойти до храма Иконы Божией Матери "Всецарица" и Елизаветинской церкви.

Ранее сообщалось, что московские кладбища привели в порядок перед весенними религиозными. К дням массовых посещений, которые приходятся на Вербное Воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу, подготовили 136 столичных некрополей. Ожидается, что 21 апреля, 28 апреля, 5 мая и 7 мая их посетят около 1 миллиона человек.

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