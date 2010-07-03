Бесплатные экскурсии подготовили для москвичей к Пасхе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В рамках фестиваля "Пасхальный дар" в Москве проведут 60 бесплатных экскурсий, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Посетить познавательные мероприятия можно будет с 25 апреля по 5 мая.

Основная часть экскурсий пройдет по местам, связанным с праздником Пасхи. Экскурсантам покажут старинные столичные храмы, а также расскажут о том, как несколько веков назад святили куличи и яйца.

По времени каждая прогулка будет длиться от полутора до двух часов. Рассказывать о городе и о празднике будут гиды известного проекта "Гуляем по Москве".

В одной группе может быть до 60 человек. Желающим принять участие необходимо только зарегистрироваться на сайте проекта. На том же интернет ресурсе опубликовано расписание экскурсий.

Сообщается, что отдельная познавательная прогулка будет посвящена храмам Замоскворечья. Экскурсия называется "Сорок сороков купеческого Замоскворечья", ее организуют 26 апреля.

Территория Замоскворечья всегда отличалась от остальной части города. В старину это было одно из самых густонаселенных мест Москвы со множеством дворов и слобод. Замоскворечье было знаменито своими храмами.

Благодаря этому району появился фразеологизм "сорок сороков", обозначающий многочисленность церквей в старой Москве. О них и пойдет речь. Экскурсантам расскажут о храме Воскресения Христова в Кадашах, церкви Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость", а также Марфо-Мариинской обители.

В дни фестиваля можно попасть и на другие экскурсии проекта "Гуляем по Москве". Москвичи и гости города смогут посетить знаменитые дворянские усадьбы, прогуляться по старинным улицам, а также познакомиться с Москвой Марины Цветаевой и Михаила Булгакова.