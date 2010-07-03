Московские кладбища привели в порядок к праздникам

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Столичные власти привели в порядок 136 кладбищ перед весенними религиозными праздниками. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент торговли и услуг.

Некрополи подготовили к дням массовых посещений, которые приходятся на Вербное Воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу. В этом году праздники приходятся на 21 апреля, 28 апреля, 5 мая и 7 мая. Ожидается, что кладбища посетят около одного миллиона человек.

В ведомстве уточнили, что в праздничные дни горожане смогут купить цветы, венки и другие предметы ритуального назначения в 202 торговых точках. Помимо этого, для посетителей кладбищ подготовили инвентарь, чтобы они навели порядок у могил близких.

"Закуплено более двух миллионов пакетов для сбора мусора, 16 тысяч кубометров песка и подготовлено около 7,5 тысяч единиц хозинвентаря, доступного в бесплатных пунктах проката, дополнительно установлено 411 кабин биотуалетов", – сказали в пресс-службе.

В дни религиозных праздников кладбища будут открыты для с 09:00 до 19:00. Кроме того, 21, 28 апреля и 5 мая для проезда к наиболее крупным кладбищам в дополнение к действующим маршрутам организованы специальные экспрессные маршруты общественного транспорта, которые будут перевозить бесплатно.

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