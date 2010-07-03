Изысканные расписные яйца впервые покажут россиянам к Пасхе

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства 3 апреля представят коллекцию деревянных точеных пасхальных яиц. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ.
Отмечается, что данная выставка не экспонировалась последние 100 лет, поэтому ее полноправно можно считать уникальной. В экспозицию войдут 60 изделий, которые выполнены в основном в русском стиле.
Пасхальные яйца будут представлены в залах постоянной экспозиции музея "Русский стиль. От историзма к модерну". Они будут украшены резьбой, выжиганием, росписью, а также уникальными подкрасками. "Некоторые предметы имеют сюжетные живописные композиции, заимствованные из книжных иллюстраций и авторской графики художников начала XX столетия", – отметили в пресс-службе.
Также сообщается, что к выставке подготовлена программа для детей "Весна в русском стиле". Она включает в себя экскурсию, интерактивную игру, народную забаву (катание яиц) и роспись деревянного пасхального яйца.
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