Неделя добра. Как пройдет фестиваль "Пасхальный дар"

Ежегодный весенний фестиваль "Пасхальный дар" будет проходить на 250 площадках столицы. Наиболее насыщенная программа запланирована на Тверской площади, на площади Революции и на Тверском бульваре, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Здесь пройдут кукольные и музыкальные спектакли, концерты фольклорной и духовной музыки, творческие и ремесленные мастер-классы и многое другое", – говорится в сообщении.
На Тверской площади гости фестиваля смогут потанцевать и поиграть в подвижные игры. Также гостей ждут мастер-классы по созданию цветочных сувениров и пасхальных вкусностей.
В Климентовском переулке посетителей познакомят с историей златошвейного дела.
На площади Революции откроется "Домик творчества", где маленьких гостей научат украшать пасхальные яйца в технике пейп-арт. Здесь же будут организованы игры.
На Профсоюзной улице будут играть в керпланк. Также на площадке организуют кулинарные мастер-классы. В программе – приготовление кексов с имбирем и корицей, вишневого десерта, а также конфет с марципаном.
Выставка животных из приютов будет организована на Тверском бульваре. Все желающие смогут взять себе четвероногого друга бесплатно. Также там будут работать две кинологические площадки.
В "Школе дрессуры" опытные кинологи расскажут о психологии домашних животных и уходе за ними, а в "Школе груминга" около памятника Клименту Тимирязеву можно будет бесплатно сделать питомцу стрижку.
В Зеленограде на площади Юности в дни фестиваля будет работать поварская школа. В ней обучат старинному рецепту приготовления толокна. Ученики школы испекут яблочный пирог и приготовят творожную пасху с изюмом.
На Ореховом бульваре заработает "Пасхальная станция". Здесь дети сделают из конструктора пасхального зайца. На бульваре также откроют игровую зону, где можно будет поиграть в тетербол.
На всех площадках фестиваля можно будет купить праздничную продукцию.
Отмечается, что с 25 апреля по 5 мая площадки фестиваля будут работать с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным.
Все желающие смогут пожертвовать деньги и сделать подарки нуждающимся, а также узнать о работе благотворительных фондов. Кроме того, 5% оборота торговли, которая будет осуществляться на площадках фестиваля, перечислят на общий счет, затем собранные средства распределят между благотворительными фондами.
В этом году планируется поддержать деятелей искусств, людей с ограниченными возможностями здоровья, социально незащищенных граждан и приюты для бездомных животных.
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