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08:01

Стартует прием заявок на участие в фестивале "Пасхальный дар"

общество досуг

08:01

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город готовится к весеннему фестивалю "Пасхальный дар", информирует портал мэра и правительства Москвы. Традиционный благотворительный праздник будет проходить в столице с 25 апреля по 5 мая.

Заявки желающих участвовать в культурной, торговой или гастрономической программах будут приниматься с 21 марта по 7 апреля.

Для совместной работы на фестивале приглашаются благотворительные фонды, монастыри, ремесленники, а также производители авторских сувенирных и текстильных изделий.

Участники мероприятия смогут представить свою продукцию москвичам и гостям столицы и помочь подопечным благотворительных фондов.

Презентовать свою продукцию в торговых шале смогут фермерские хозяйства, частные пасеки, кондитерские фабрики, производители мясных и рыбных деликатесов и другие хозяйства.

Отмечается, что в прошлом году площадки "Пасхального дара" посетили рекордные 4,7 миллиона человек.

Основной задачей организаторов является благотворительность. По этой причине традиционно 5% оборота торговли перечислят на общий счет, затем собранные средства распределят между благотворительными фондами.

В этом году планируется поддержать деятелей искусств, людей с ограниченными возможностями здоровья, социально незащищенных граждан и приюты для бездомных животных.

Участие в «Пасхальном даре» абсолютно бесплатное. Заявку необходимо отправить по электронной почте: festival@torg.mos.ru.

Дополнительная информация предоставляется по телефону: +7 (499) 120-28-89.

общество досуг

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