Доступ к парковкам в центре Москвы ограничат из-за подготовки к параду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители столицы не смогут оставить свои машины на некоторых платных парковках в центре города. Это связано с подготовкой к параду в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает сайт Московского паркинга.

В связи с репетицией парада 24 апреля в столице уже перекрывали несколько улиц. Аналогичные ограничения будут действовать 29 апреля, а также 4,7 и 9 мая. В эти дни стоянки в районе перекрытий могут быть недоступны.

Водителям посоветовали учесть ограничения при планировании поездок. Их также призвали соблюдать правила парковки и оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах.

Ранее в рамках подготовки к праздничному параду для автомобилистов перекрыли Тверскую, Моховую, Охотный ряд и другие улицы.

В этом году на Красную площадь выйдут 35 парадных пеших расчетов. Мимо кремлевских стен также проедет более 100 единиц военной техники.