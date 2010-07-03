Благоустройство улицы Остоженка началось в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовали работы по благоустройству улицы Остоженки и прилегающих переулков – Мансуровского и Кропоткинского. Перекрытий не будет – по этим улицам смогут проехать автомобили и пройти пешеходы. Движение ограничат лишь на отдельных полосах, говорится на портале мэра и правительства столицы.

В ближайшее время рабочие обустроят строительную площадку и стройгородок. Для автомобилистов установят дорожные знаки, а для пешеходов сделают пути обхода. После этого начнется прокладка кабельной канализации и обновление системы водостока.

"В результате комплексного благоустройства территории будет привлечено дополнительное внимание к достопримечательностям, расположенным на самой Остоженке и в глубине кварталов", – рассказали в департаменте капремонта.

Между Мансуровским и Еропкинским переулками разобьют сквер. Для автомобилистов организуют парковочные карманы примерно на 90 машин.

Все воздушные кабельные линии окажутся под землей. Тротуары расширят и замостят гранитной плиткой. Установят более шести тысяч метров бордюров из гранитного камня, свыше 180 фонарей, новые скамейки и урны. Высадят более 20 деревьев и около 80 кустарников.

Окончание работ запланировано на сентябрь этого года.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года власти столицы намерены завершить реконструкцию набережной Шитова и причала Черкизовского пруда.

На набережной пруда обновят причал и террасу, обустроят два деревянных настила для прогулок, а также создадут места отдыха с качелями и беседками. Причал на западном берегу Черкизовского пруда реконструируют таким образом, чтобы в дальнейшем здесь можно было организовать прокат лодок. В порядок приведут участок площадью более 20 гектаров.

