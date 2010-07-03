Офисы отремонтируют в доме-книжке на Новом Арбате

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосэкспертиза согласовала ремонт офисов в одном из домов-книжек на Новом Арбате. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Здание построили в 1968 году. Все помещения, где выполнят работы, находятся на 21-м этаже. Специалисты заменят двери, окна и подвесные потолки. Еще они приведут в порядок полы и стены.

Кроме того, рабочие займутся отделкой санузлов, коридоров и технических помещений. В ходе ремонта офисы оснастят необходимыми инженерными системами.

В конце февраля стало известно, что в одном из домов-книжек заменят лифты. Новые механизмы смогут поднять до 1,6 тонны.

