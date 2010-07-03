Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о завершении ремонта фонтана в Парке Горького. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В конце апреля завершили капремонт фонтана в #ПаркГорького. Его называют "поющим и танцующим", – отметил мэр столицы.

Собянин также добавил, что большинство москвичей приезжают именно в центральным парк, чтобы увидеть светомузыкальное шоу на воде. Он уточнил, что особенно прекрасен фонтан в темное время суток.

Светомузыкальный фонтан работает в парке около 40 лет. Фонтан состоит из 13 струйных групп, главный водяной гейзер взмывает вверх на 28 метров.

Ранее Собянин открыл после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.

Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября. В случае хорошей погоды работа фонтанов может быть продлена.