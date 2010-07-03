Сезон фонтанов открылся в столице

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин открыл после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ. Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября. В случае хорошей погоды работа фонтанов может быть продлена.

"Москва доброй и старой традицией одновременно запускает свои фонтаны по всему городу, сотни фонтанов. Сегодня такое знаковое событие. Закончили комплексную, научную реставрацию фонтанного комплекса ВДНХ, который, конечно, является красивейшим в Москве. Это огромная, кропотливая работа. Установлено 16 фонтанов главной аллеи. "Золотой колос", который, по сути, дела был уже утрачен в предыдущие годы. Сегодня запускаются после реставрации два главных фонтана ВДНХ – "Каменный цветок" и фонтан "Дружбы народов", – заявил мэр.

Собянин также отметил, что была проведена комплексная работа для реставрации фонтанов.

"Это огромные и сложные инженерные сооружения. Необходимо было провести комплексную работу, но она теперь закончена, и москвичи могут любоваться этой красотой многие-многие годы. Спасибо всем. Поздравляю с праздником!" – подчеркнул мэр столицы.

Это самые большие фонтаны ВДНХ. Их создали в 1954 году по проектам архитектора Константина Топуридзе. Комплексную реставрацию фонтанов начали в октябре 2018 года и завершили в апреле 2019-го. Ремонт провели впервые за 65 лет эксплуатации.

Фонтан "Дружба народов" – это сложная система из 784 струй, высота которых достигает 20 метров. Главная его достопримечательность – золотые фигуры 16 девушек, символизирующих республики СССР. В ходе реставрации скульптуры демонтировали и перевезли в реставрационную мастерскую, где 25 реставраторов за 4 месяца восстановили их.

Воссозданы утраченные медные скульптуры – 15 рыб и 7 дельфинов, отреставрированы две сохранившиеся. Восстановлена гранитная облицовка фонтана из полированного и колотого красного гранита.

До ремонта работу фонтана обеспечивали лишь четыре насоса, при ремонте установили девять современных. Это позволило увеличить высоту струй фонтана до исторических 20 метров, ранее она едва достигала 10.

Кроме того, была смонтирована разноцветная светодиодная подсветка. В чашу фонтана добавили 465 фонарей с возможностью использования белого, красного, синего, зеленого цветов.

Комплексная реставрация фонтана "Каменный цветок" включала в себя воссоздание скульптурных элементов, расчистку от загрязнений и восполнение утрат некоторых деталей, реставрацию гранитной облицовки и постаментов. Центральное место в композиции фонтана из 988 струй занимает чаша в виде цветка, распускающегося среди самоцветов.

На гранитных постаментах фонтана, украшенных чугунными волютами, установлены 16 бронзовых композиций-натюрмортов с дарами природы союзных республик. В большой чаше находятся малые фонтанчики – чугунные осетры и бронзовые гуси.

В ходе научной реставрации восстановили историческую цветовую гамму фонтана. В 1954 году для украшения фонтана использовали два вида смальты: цветной марблит из непрозрачного, глушеного стекла и разноцветную кантарель из листов сусального золота различных оттенков, спеченных между пластинами цветного стекла. При демонтаже фонтана специалистам удалось сохранить порядка 30 процентов исходной смальты.