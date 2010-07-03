Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ откроют к маю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ возобновит работу после реставрации к маю, написал Сергей Собянин в Twitter.
Мэр отметил, что фонтан вновь украшают 16 бронзовых девушек. На позолоту фигур ушло около 6 килограммов сусального золота.
Мэр добавил, что дольше всех золотили скульптуру девушки, олицетворяющую Таджикскую ССР – у нее много косичек.
16 бронзовых девушек в золоте вновь украшают знаменитый фонтан #ВДНХ "Дружба народов". На позолоту фигур ушло около 6 кг сусального золота. Дольше всех золотили скульптуру, олицетворяющую Таджикскую ССР - у нее много косичек. Главный фонтан выставки заработает к маю. pic.twitter.com/pNBIvQYhFK
Фонтан "Дружба народов" закрыли на реставрацию осенью 2018 года. Золотые фигуры 16 девушек демонтировали и перевезли в реставрационную мастерскую.
Фигуры в течение четырех месяцев восстанавливали 25 специалистов-реставраторов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что с начала весны специалисты ГБУ "Гормост" промыли 508 инженерных сооружений. В их числе 50 фонтанов, семь памятников, 117 причалов и 180 мостовых сооружений.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.