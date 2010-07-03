Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ откроют к маю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ возобновит работу после реставрации к маю, написал Сергей Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что фонтан вновь украшают 16 бронзовых девушек. На позолоту фигур ушло около 6 килограммов сусального золота.

Мэр добавил, что дольше всех золотили скульптуру девушки, олицетворяющую Таджикскую ССР – у нее много косичек.

16 бронзовых девушек в золоте вновь украшают знаменитый фонтан #ВДНХ "Дружба народов". На позолоту фигур ушло около 6 кг сусального золота. Дольше всех золотили скульптуру, олицетворяющую Таджикскую ССР - у нее много косичек. Главный фонтан выставки заработает к маю. pic.twitter.com/pNBIvQYhFK — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 апреля 2019 г.



Фонтан "Дружба народов" закрыли на реставрацию осенью 2018 года. Золотые фигуры 16 девушек демонтировали и перевезли в реставрационную мастерскую.

Фигуры в течение четырех месяцев восстанавливали 25 специалистов-реставраторов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что с начала весны специалисты ГБУ "Гормост" промыли 508 инженерных сооружений. В их числе 50 фонтанов, семь памятников, 117 причалов и 180 мостовых сооружений.