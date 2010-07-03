Столичные фонтаны подготовили к весенне-летнему сезону

С начала весны специалисты ГБУ "Гормост" промыли 508 инженерных сооружений. В их числе 50 фонтанов, семь памятников, 117 причалов и 180 мостовых сооружений, сообщает Агентство "Москва".
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в настоящий момент завершается выполнение работ на ТТК, на объектах МКАД работы по промывке уже завершены.
Также продолжаются работы по пескоструйной очистке поверхностей, грунтовке, покраске, локальному и текущему ремонту объектов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2019 году в столице планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры. Реставрационные работы будут проходить примерно на 700 объектах культурного наследия столицы.
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