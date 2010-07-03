Около 200 памятников архитектуры отреставрируют в Москве в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2019 году в столице планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры. Об этом сообщил Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.
Реставрационные работы будут проходить примерно на 700 объектах культурного наследия столицы. При этом 200 из них планируют восстановить до конца года. В их числе – фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", ряд исторических павильонов на ВДНХ, а также храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском, Дом Наркомфина на Новинском бульваре и особняк Миндовского на Поварской.
Сначала исторический облик вернут фонтанам "Дружба народов" и "Каменный цветок". Они закрыты на реставрацию впервые за 65 лет, но уже в конце апреля вновь предстанут перед посетителями ВДНХ во всей красе. В центре столицы также отреставрируют здания Литературного института имени Горького, корпуса Московской консерватории имени Чайковского и других памятников федерального значения.
Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что за последние восемь лет в столице отреставрировали более 1,2 тысячи памятников архитектуры. По его словам, благодаря усилиям реставраторов число объектов культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии, снизилось с 39% до 6%.
В 2019 году также пообещали капитально отремонтировать 12 столичных театров. Как уточнил глава департамента культуры Александр Кибовский, ремонтные работы уже стартовали или вскоре начнутся в Театре киноактера и Театре эстрады, в "Уголке дедушки Дурова", а также в зеленоградском "Ведогонь-театре", театре "Эрмитаж" и Театре на Малой Бронной.
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