В 2019 году отремонтируют 12 столичных театров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
До конца года в столице планируют отремонтировать 12 театров. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе городского департамента культуры.
По данным ведомства, ремонтные работы охватят площадь более 50 тысяч квадратных метров. Как отметил глава департамента культуры Александр Кибовский, в 2018 году специалисты завершили капремонт и реставрацию в театрах "Современник", "Школа современной пьесы", Et Cetera, в музыкальном театре под руководством Геннадия Чихачева.
Кроме того, добавил Кибовский, ремонтные работы уже стартовали или вскоре начнутся в Театре киноактера и Театре эстрады, в "Уголке дедушки Дурова", а также в зеленоградском "Ведогонь-театре", театре "Эрмитаж" и Театре на Малой Бронной.
В декабре прошлого года Сергей Собянин открыл после реставрации основную сцену театра "Современник" на Чистых прудах. А в конце января 2019 года мэр осмотрел обновленное здание "Школы современной пьесы" на Неглинной улице. Он также поздравил коллектив театра с 30-летним юбилеем.
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