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19 декабря, 17:38

Собянин открыл основную сцену "Современника" на Чистых прудах после реставрации

город культура Сергей Собянин мэр Москвы строительство

19 декабря, 17:38

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Собянин открыл основную сцену театра "Современник" после реставрации

Сергей Собянин открыл основную сцену театра "Современник" на Чистопрудном бульваре после капитального ремонта. Он также поздравил с днем рождения художественного руководителя театра Галину Волчек, чей юбилей совпал с завершением ремонта театра.

"Поздравляем вас с возвращением в родной дом. Конечно, путешествие было долгим, но оно счастливо заканчивается. Спасибо вам за мужество", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что два года были непростыми, но это время не стало потерей для "Современника".

"Вы работали, творили, зритель вас не забыл. А мы с коллегами активно работали над тем, чтобы историческое здание обрело новую жизнь, которую хотят артисты и зрители. Я надеюсь, что нам это удалось сделать", – отметил мэр.

Труппа в ответ попросила Собянина соблюсти театральную традицию – забить монету в сцену.

Свое первое помещение московский "Современник" получил в 1961 году по адресу: Триумфальная площадь (в то время – площадь Маяковского), дом № 1. В 1974 году театр переехал в здание бывшего кинотеатра "Колизей" на Чистопрудном бульваре, 19.

В сентябре 2016 года началась реставрация исторического здания площадью 7060 квадратных метров. За это время было выполнено укрепление фундаментов, усиление плиты зрительного зала, замена кровли и перекрытий сценической коробки; гидроизоляция подвалов, восстановление наружного исторического облика здания, архитектурно-художественная подсветка фасада и реконструкция входной группы, замена кондиционеров, кресел в зрительном зале, оборудование инженерных систем театра. Также восстановлены надпись на фасаде "Кинотеатръ "Колизей", лепнина и элементы карнизов.

Работы проводились по проекту заслуженного художника России Александра Боровского. Генподрядчиком выступила "Ренессанс-Реставрация". Первых зрителей после ремонта театр примет 20 декабря.

город культура Сергей Собянин мэр Москвы строительство

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