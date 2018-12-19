Собянин открыл основную сцену "Современника" на Чистых прудах после реставрации

Собянин открыл основную сцену театра "Современник" после реставрации
Сергей Собянин открыл основную сцену театра "Современник" на Чистопрудном бульваре после капитального ремонта. Он также поздравил с днем рождения художественного руководителя театра Галину Волчек, чей юбилей совпал с завершением ремонта театра.
"Поздравляем вас с возвращением в родной дом. Конечно, путешествие было долгим, но оно счастливо заканчивается. Спасибо вам за мужество", – сказал Собянин.
Мэр отметил, что два года были непростыми, но это время не стало потерей для "Современника".
"Вы работали, творили, зритель вас не забыл. А мы с коллегами активно работали над тем, чтобы историческое здание обрело новую жизнь, которую хотят артисты и зрители. Я надеюсь, что нам это удалось сделать", – отметил мэр.
Труппа в ответ попросила Собянина соблюсти театральную традицию – забить монету в сцену.
Свое первое помещение московский "Современник" получил в 1961 году по адресу: Триумфальная площадь (в то время – площадь Маяковского), дом № 1. В 1974 году театр переехал в здание бывшего кинотеатра "Колизей" на Чистопрудном бульваре, 19.
В сентябре 2016 года началась реставрация исторического здания площадью 7060 квадратных метров. За это время было выполнено укрепление фундаментов, усиление плиты зрительного зала, замена кровли и перекрытий сценической коробки; гидроизоляция подвалов, восстановление наружного исторического облика здания, архитектурно-художественная подсветка фасада и реконструкция входной группы, замена кондиционеров, кресел в зрительном зале, оборудование инженерных систем театра. Также восстановлены надпись на фасаде "Кинотеатръ "Колизей", лепнина и элементы карнизов.
Работы проводились по проекту заслуженного художника России Александра Боровского. Генподрядчиком выступила "Ренессанс-Реставрация". Первых зрителей после ремонта театр примет 20 декабря.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.