Собянин открыл здание театра "Школа современной пьесы" после реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин открыл после реставрации здание театра "Школа современной пьесы" на улице Неглинная.

"Поздравляю вас с 30-летием театра, с новосельем, с возрождением в прямом смысле слова из пепла этого замечательного здания, уникального театра. Мы постарались сделать так, чтобы это был не только ремонт после пожара, но и очень тщательные реставрационные работы", – сказал мэр, обращаясь к труппе театра. Собянин добавил, что техническое оснащение театра отвечает современным требованиям.

На заседании Оргкомитета по проведению Года театра он объявил о решениях столичных властей. В 2019 году правительство Москвы увеличит объем грантов на финансирование деятельности театров на 400 миллионов рублей и выделит целевое финансирование 250 миллионов рублей на реализацию проектов Года театра, предложенных театральным сообществом. 60 миллионов рублей пойдет на реализацию театральных проектов федерального уровня, предложенных Министерством культуры.

Театр "Школа современной пьесы" создал в 1989 году режиссер Иосиф Райхельгауз. Он находится в бывшем ресторане "Эрмитаж" на Трубной площади.

Историческое здание было построено в 1816 году. В дореволюционную пору в нем размещался ресторан "Зимний Эрмитаж", ярко описанный Гиляровским и Ходасевичем и многими другими бытописателями старой Москвы. После Октябрьской революции 1917 года ресторан закрыли.

Некоторое время в здании работала миссия Американской администрации помощи голодающим, в 1923 году ее заменил "Дом крестьянина" с общежитием и кинотеатром "Труд". После Великой Отечественной войны до 1989 года здание занимало издательство "Высшая школа", уступившее место театру "Школа современной пьесы".

3 ноября 2013 года на сцене театра произошел пожар, распространившийся на другие помещения. Собянин поручил провести в здании комплексные ремонтно-реставрационные работы с приспособлением объекта культурного наследия регионального значения "Ресторан Эрмитаж" под современную театральную деятельность.

Юбилейный, 30-й сезон театр открыл 11 сентября 2018 года спектаклем "Умер-шмумер, лишь бы был здоров". Торжественное открытие исторического здания "Школы современной пьесы" состоится 25 января, зрители увидят гала-импровизацию "Труба зовет".