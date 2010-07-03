Более 1,2 тысячи памятников отреставрировали в Москве

Более 1,2 тысячи памятников отреставрировано в Москве за последние восемь лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что в 2012 году 39% памятников в столице находились в плохом состоянии. В настоящий момент их число составляет 6%.
Так, в прошлом году завершилась реставрация фонтана "Золотой колос" на ВДНХ, читального зала № 3 Российской государственной библиотеки, ансамбля паровозного депо на станции Подмосковная, здания Малого театра, особняка Кекушевой на Остоженке и многие другие.
Он отметил, что огромный вклад в реставрацию вносят частные инвесторы. Благодаря пожертвованиям было отреставрировано 25 аварийных памятников архитектуры, в том числе садовый павильон в переулке Сивцев Вражек, комплекс доходных ломов начала XX века в Настасьинском переулке и чугунный павильон остановки "Красностуденчиский проезд".
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2019 году будет завершена реставрация дома Наркомфина на Новинском бульваре, фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ, а также узоров из ракушек в Гроте усадьбы Кусково.
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