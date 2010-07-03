Мосгосэкспертиза назвала число согласованных проектов по реконструкции усадеб

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Московская государственная экспертиза (Мосгосэкспертиза) с 2016 года согласовала 11 проектов на проведение капитального ремонта, реставрации и реконструкции усадеб. Об этом сообщил председатель Мосгосэкспертизы Валерий Леонов.

Он напомнил, что мэр столицы Сергей Собянин неоднократно указал на приоритетность сохранения культурного наследия в городе.

"Ежегодно в городе реставрируются сотни объектов культурного наследия, а число исторических памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сокращается", – указал Леонов.

Он добавил, что в задачи Мосгосэкспертизы входит "выверенная экспертиза проектной документации по объектам культурного наследия".

Так, за последние три года были одобрены проекты по реставрации северного крыла усадьбы Цуриковых в Хамовниках, усадьбы П. В. Цигель в Сокольниках, городской усадьбы А. П. Карамышевой на Рождественском бульваре, городской усадьбы Н. А.Сумарокова – Н. А. Тюляевой в Басманном районе, городских усадеб на улицах Пречистенка и Пятницкая и в Вознесенском переулке.

Кроме того, Мосгосэкспертиза согласовала проект по сохранению с приспособлением для современного использования объектов ансамбля "Яузская городская больница", а также проекты по трем объектам усадьбы Воронцово.

Ранее Собянин сообщил, что в 2019 году будет завершена реставрация дома Наркомфина на Новинском бульваре, фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ, а также узоров из ракушек в Гроте усадьбы Кусково.

