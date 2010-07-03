Западный корпус Северного страхового общества ждет реставрация

В Москве отреставрируют Западный корпус Северного страхового общества. Задание на разработку проекта выдало Мосгорнаследие, сообщает Агентство "Москва".

Корпус располагается на улице Ильинка, дом № 21. Он является объектом культурного наследия регионального значения и входит в комплекс доходных домов Северного страхового общества.

Ансамбль построили перед началом Первой мировой войны. Здесь размещались конторы, складские и торговые помещения. После революции 1917 года в зданиях Северного страхового общества разместились народные комиссары и сотрудники рабоче-крестьянской инспекции.

В 1930-х годах сюда переехал комиссариат внешней торговли, комитеты по делам искусств и по делам высшей школы. До начала 1990-х годов здесь разместился комитет партийного контроля. Тут же находилось издательство "Московский рабочий".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве за последние восемь лет отреставрировано более тысячи памятников. Мэр отметил, что работы по реставрации продолжаются, и их объем "просто огромен".