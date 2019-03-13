Собянин назвал число отреставрированных в Москве памятников

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В Москве за последние восемь лет отреставрировано более тысячи памятников. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра хода работ по реставрации павильонов и фонтанов на ВДНХ.

Мэр отметил, что работы по реставрации продолжаются, и их объем "просто огромен". В настоящий момент специалисты работают над восстановлением около 700 памятников.

Особое внимание столичные власти уделяют территории ВДНХ, где располагаются десятки памятников архитектуры. Все они требуют сложных восстановительных работ, поскольку все объекты "специфические".

"Это не памятники, скажем, 200- или 300-летней истории. Это памятники советской архитектуры, но они сами по себе уникальны", – приводит Агентство "Москва" слова градоначальника.

В одном из отреставрированных павильонов "Музее Востока" Собянин встретился с реставраторами, принимающими участие в работе над объектами ВДНХ. Он вручил награды двум из них – художнику –реставратору древнерусской живописи АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление" со стажем работы в отрасли 34,5 года Андрею Бринцеву и главному архитектору проектов архитектурно-планировочной мастерской-1 ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские" Сергею Демидову, который работает в отрасли 50 лет. Им присвоены звания "Почетный реставратор города Москвы".

"Мы ежегодно присваиваем звания "Почетного реставратора города Москвы". Это стало такой доброй традицией", – отметил мэр в ходе реставрации.

Ранее Собянин сообщил, что в 2019 году будет завершена реставрация дома Наркомфина на Новинском бульваре, фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ, а также узоров из ракушек в Гроте усадьбы Кусково.

