Собянин рассказал о планах по реставрации в Москве на 2019 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За семь лет в столице провели реставрацию больше тысячи зданий, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

Мэр уточнил, что в порядок привели памятники от допетровской эпохи до наследия прошлого века. По его словам, все это благодаря реставраторам, профессию которых в России официально учредили 25 лет назад.

Собянин добавил, что на этот год уже есть большие планы. В частности, планируется закончить реставрацию дома Наркомфина на Новинском бульваре, фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ, узоров из ракушек в Гроте усадьбы Кусково.

"Спасибо за ваши золотые руки и любовь к Москве!" – написал мэр, обращаясь к реставраторам.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реставрацию скульптур фонтана "Дружба народов" на ВДНХ. За четыре месяца восстановили 16 фигур.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, главной задачей реставрации было возвращение исторического облика фонтанам. Он отметил, что лицом "Дружбы народов" являются 16 скульптур девушек. Реставрация этих фигур проходила в мастерской.

Практически завершена реставрация семиметрового снопа, который находится в центре композиции фонтана "Дружба народов".