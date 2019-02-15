Реставрацию скульптур фонтана "Дружба народов" на ВДНХ завершили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты завершили реставрацию скульптур фонтана "Дружба народов" на ВДНХ. За четыре месяца восстановили 16 фигур, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

"Чтобы четырехметровые скульптуры вновь засияли, мастерам потребовалось 6 кг сусального золота", – говорится в сообщении.

Как уточняется, скульптура, которая символизирует Таджикскую ССР, потребовала особенно кропотливой работы.

По словам главы департамента Алексея Емельянова, главной задачей реставрации было возвращение исторического облика фонтанам.

Он отметил, что лицом "Дружбы народов" являются 16 скульптур девушек. Реставрация этих фигур проходила в мастерской.

"На одну девушку уходило около недели, реставраторы буквально доводили до совершенства покрытие каждой. Теперь скульптуры готовы к возвращению на свое законное место, и уже весной москвичи увидят обновленный фонтан", – приводятся в сообщении слова Емельянова.

Как отметили в пресс-службе, также идет работа по обновлению гидротехнических систем.

Кроме того, реставраторы восстановили 16 медных скульптур "Рыбы" для фонтана "Каменный цветок" и восемь медных скульптур "Дельфины".

Каждый дельфин состоит из 37 деталей, а рыбы – из 17. Специалисты сняли форму с сохранившихся образцов и по архивным данным восстановили все утраченные элементы.

Практически завершена реставрация семиметрового снопа, который находится в центре композиции фонтана "Дружба народов".