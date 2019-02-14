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18:46

Реставраторы воссоздали медные скульптуры с фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов"

город парки

18:46

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставраторы восстановили 16 медных скульптур "Рыбы" для фонтана "Каменный цветок" и восемь медных скульптур "Дельфины" для фонтана "Дружба народов", расположенных на ВДНХ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгорнаследие.

Каждый дельфин состоит из 37 деталей, а рыбы – из 17. Специалисты сняли форму с сохранившихся образцов и по архивным данным восстановили все утраченные элементы.

Сейчас идет процесс золочения скульптур. На это уйдет около 240 граммов сусального золота. Затем останется вернуть рыб и дельфинов в обновленные чаши фонтанов.

Практически закончена реставрация семиметрового снопа, который находится в центре композиции фонтана "Дружба народов".

Оба фонтана являются объектами культурного наследия федерального значения. Их восстановление началось осенью 2018 года и проходит под контролем Мосгорнаследия.

Это первая за более чем 60 лет комплексная реставрация. Все работы планируется завершить к грядущему сезону фонтанов.

В конце декабря прошлого года рядом с фонтаном "Дружба народов" установили часы, которые выглядят почти так же, как в 1950–1960-х годах. В 2019 году на ВДНХ после масштабной реставрации планируют открыть павильон Абхазии.

Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" откроют в мае

город парки

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