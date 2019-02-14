Реставраторы воссоздали медные скульптуры с фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов"

Реставраторы восстановили 16 медных скульптур "Рыбы" для фонтана "Каменный цветок" и восемь медных скульптур "Дельфины" для фонтана "Дружба народов", расположенных на ВДНХ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгорнаследие.
Каждый дельфин состоит из 37 деталей, а рыбы – из 17. Специалисты сняли форму с сохранившихся образцов и по архивным данным восстановили все утраченные элементы.
Сейчас идет процесс золочения скульптур. На это уйдет около 240 граммов сусального золота. Затем останется вернуть рыб и дельфинов в обновленные чаши фонтанов.
Практически закончена реставрация семиметрового снопа, который находится в центре композиции фонтана "Дружба народов".
Оба фонтана являются объектами культурного наследия федерального значения. Их восстановление началось осенью 2018 года и проходит под контролем Мосгорнаследия.
Это первая за более чем 60 лет комплексная реставрация. Все работы планируется завершить к грядущему сезону фонтанов.
В конце декабря прошлого года рядом с фонтаном "Дружба народов" установили часы, которые выглядят почти так же, как в 1950–1960-х годах. В 2019 году на ВДНХ после масштабной реставрации планируют открыть павильон Абхазии.
Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" откроют в мае
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.