Уличные часы появились на ВДНХ

Часы, которые выглядят почти так же, как в 1950–1960-х годах прошлого века, появились на Центральной и Большой прогулочной аллеях ВДНХ. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Установка циферблатов стала еще одним шагом к восстановлению исторического облика выставки. Дизайн часов был разработан на основе архивных фотографий и чертежей. Эскизы дизайнеров легли в основу внешнего вида 20 электронно-механических часов и исторических фигурных кронштейнов для крепления их к фонарным столбам.
У часов есть вечерняя подсветка, и они синхронизируются по GPS и ГЛОНАСС. Это обеспечивает долговременную бесперебойную работу даже при отключении электричества. Кроме того, был усовершенствован механизм, который выдержит даже сильные морозы.
Увидеть часы можно рядом с фонтаном "Дружба народов", катками "Цветник" и "Ракета" и на Большой прогулочной аллее.
В наступающем году на ВДНХ после масштабной реставрации планируют открыть павильон Республики Абхазия. Там разместят выставочные залы, которые посвящены достижениям республики в сферах народного хозяйства. Также планируется обустроить национальное кафе и воскресную детскую школу.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.