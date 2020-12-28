Уличные часы появились на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Часы, которые выглядят почти так же, как в 1950–1960-х годах прошлого века, появились на Центральной и Большой прогулочной аллеях ВДНХ. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Установка циферблатов стала еще одним шагом к восстановлению исторического облика выставки. Дизайн часов был разработан на основе архивных фотографий и чертежей. Эскизы дизайнеров легли в основу внешнего вида 20 электронно-механических часов и исторических фигурных кронштейнов для крепления их к фонарным столбам.

У часов есть вечерняя подсветка, и они синхронизируются по GPS и ГЛОНАСС. Это обеспечивает долговременную бесперебойную работу даже при отключении электричества. Кроме того, был усовершенствован механизм, который выдержит даже сильные морозы.

Увидеть часы можно рядом с фонтаном "Дружба народов", катками "Цветник" и "Ракета" и на Большой прогулочной аллее.

В наступающем году на ВДНХ после масштабной реставрации планируют открыть павильон Республики Абхазия. Там разместят выставочные залы, которые посвящены достижениям республики в сферах народного хозяйства. Также планируется обустроить национальное кафе и воскресную детскую школу.