Торгово-выставочный центр Абхазии на ВДНХ откроется летом 2019 года

На ВДНХ планируют открыть павильон Республики Абхазия летом будущего года после масштабной реставрации. Планируется, что торгово-выставочного центра Абхазии появится в бывшем павильоне "Химия", передает ТАСС.
"В ходе рабочей поездки в Москву [25-26 декабря] премьер-министр Абхазии Валерий Бганба посетил объект, генеральный директор ОАО "ВДНХ" Сергей Шогуров и торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц ознакомили его с ходом ремонтных работ", – говорится в сообщении пресс-службы Международного культурно-делового центра (МКДЦ) Абхазии.
В сообщении пресс-службы отмечается, что Шогуров высоко оценил работу, проводимую МКДЦ по популяризации и продвижению абхазской истории и культуры.
В павильоне планируется разместить выставочные залы, которые посвящены достижениям республики в сферах народного хозяйства. Также планируется обустроить национальное кафе и воскресную детскую школу.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ восстановят скульптурную группу "Рабочий и колхозница с гербом Литовской ССР". До 1964 года она украшала павильон № 6 "Химия", но впоследствии была утрачена. Теперь воссоздать композицию по архивным фотографиям и чертежам предстоит столичному скульптору Александру Ноздрину.
Первоначально павильон № 6 первоначально решили посвятить хозяйственным и культурным достижениям Литовской ССР. В 1954 году в нем находились стенды ведущих колхозов и коневодческих ферм республики. Однако в первой половине 1960-х годов тематика экспозиции, а вслед за ней и декор павильона, изменились. Именно тогда была утрачена композиция "Рабочий и колхозница с гербом Литовской ССР".
Сейчас павильон № 6 "Химия" передан в аренду Абхазии. После реставрации там откроются абхазский торгово-выставочный центр.
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