Скульптуру павильона №6 "Химия" на ВДНХ восстановят

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

На ВДНХ восстановят скульптурную группу "Рабочий и колхозница с гербом Литовской ССР". До 1964 года она украшала павильон № 6 "Химия", но впоследствии была утрачена. Теперь воссоздать композицию по архивным фотографиям и чертежам предстоит столичному скульптору Александру Ноздрину, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам специалистов, после восстановительных работ монумент советских скульпторов Колесникова и Степаньяна обретет свой исторический облик. Отмечается, что первоначально скульптурная группа включала фигуру колхозницы в литовском народном костюме и рабочего в комбинезоне с гаечным ключом в руке.

Высота памятника в целом составляла примерно 3,5 метра, а самих фигур – около трех метров. Реставраторы сумели определить точные габариты монумента благодаря методу фотограмметрии.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в настоящее время ведутся работы по реставрации исторического павильона № 6 “Химия”. Он отметил, что специалисты уже подготовили мягкие модели фигур рабочего и колхозницы из глины. "Сразу после формовки они будут отлиты в бетоне и смонтированы на стальном каркасе", – пояснил глава ведомства.

Емельянов также рассказал, что за кирпичной кладкой на фасадах павильона реставраторы обнаружили два барельефа. На одном из них представлены фигуры доярки и свинарки, а на втором изображены агрономы с урожаем.

Еще одним открытием стали имена авторов скульптурного декора, выгравированные на литовском языке на торцевой части одного из барельефов. Реставрация барельефных изображений завершилась, поэтому теперь увидеть их могут все гости ВДНХ.

Павильон № 6 первоначально решили посвятить хозяйственным и культурным достижениям Литовской ССР. В 1954 году в нем находились стенды ведущих колхозов и коневодческих ферм республики. Однако в первой половине 1960-х годов тематика экспозиции, а вслед за ней и декор павильона, изменились. Именно тогда была утрачена композиция "Рабочий и колхозница с гербом Литовской ССР".

Сейчас павильон № 6 "Химия" передан в аренду Абхазии. После реставрации там откроются абхазский торгово-выставочный центр и кафе национальной кухни.