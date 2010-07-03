Старинную суконную фабрику в усадьбе Остафьево отреставрируют

В ТиНАО отреставрируют историческое здание суконной фабрики, расположенной на территории усадьбы Остафьево. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.
Как отметили в ведомстве, ворсильная и прессовая мастерская фабрики Матвеева входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Она является частью ансамбля музея-усадьбы "Остафьево".
"Здание ворсильной и прессовой мастерской суконной фабрики требует работ по сохранению", – цитирует Интерфакс Недвижимость главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова. По его словам, "начинается разработка проекта комплексной реставрации этого памятника". Когда проект будет готов, его согласуют с экспертами Мосгорнаследия и выдадут разрешение на реставрационные работы.
В 2016 году специалисты завершили масштабную реставрацию главного дома усадьбы. Еще год спустя был восстановлен исторический облик усадебного парка.
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