Скульптуры Дианы-Охотницы и Нимфы в усадьбе "Останкино" отреставрируют

В усадьбе "Останкино" отреставрируют скульптуры Дианы-Охотницы и Нимфы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента столицы по конкурентной политике.
Скульптуры сейчас хранятся в запасниках музея-усадьбы, ранее они украшали северный вход главного усадебного дома.
Реставрацию доверят победителю конкурса с ограниченным участием. Специалистам предстоит очистить декор скульптур от налета и копоти. Кроме того, нужно воссоздать ранее утраченные две руки у разных скульптур. Работы должны быть завершены до конца ноября.
Усадьба "Останкино" – архитектурный ансамбль XVII-XVIII веков, бывшая загородная резиденция графов Шереметевых, является памятником архитектуры федерального значения. Здание было возведено целиком из дерева, при этом стены оштукатурены так, что кажутся каменными. До наших дней сохранилось основное здание дворца-театра, павильон кухонного флигеля, восстановленный в 80-е годы XX века, церковь и пространство Увеселительного сада. Проект реставрации усадьбы планируется реализовать до 2020 года.
Концепция реставрации усадьбы предполагает не только реставрацию основного деревянного дворца, но и воссоздание исторических зданий на присоединенных к усадьбе территориях – оранжереи, конного двора, гардеробной, проходной, а также административного здания.
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