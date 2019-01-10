Старинную церковь в усадьбе Братцево отреставрируют

Старинную церковь Покрова на улице Саломеи Нерис на северо-западе столицы отреставрируют, сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы. Проект реставрации уже разрабатывается.

Экспертам предстоит определить состояние несущих конструкций здания, декора и интерьеров. Им также поручили выяснить, какие работы необходимо будет провести.

Церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Здание построено в 1672 году. Обновить облик храма планировали еще в начале XX века, но этому помешала Первая мировая война. В 1934 году церковь закрыли и расположили там фабрику по изготовлению красителей.

"Архитектурная особенность церкви Покрова – фасады, богато украшенные мелкими деталями из тесаного кирпича. Также интересной деталью является наличие изразцового пояса, который состоит из прямоугольных плиток с многоцветным орнаментом", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Ранее стало известно, что церковь усадьбы Боде-Колычевых в Переделкине также подготовят к реставрации. История церкви связана с такими известными родами, как Долгоруковы, Разумовские и Соллогубы. Еще при СССР храм стал частью резиденции патриарха Алексия I.

Между тем на территории Рождественского монастыря отреставрировали фасады двух храмов и княжеской усыпальницы. Речь идет о соборе XVI века, склепе князей Лобановых-Ростовских XVII века и церкви Иоанна Златоуста XVII–XVIII веков. Эти здания входят в единый архитектурный ансамбль и построены в стиле посадских церквей и раннемосковского зодчества.