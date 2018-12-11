Фото: портал мэра и правительства Москвы
Церковь усадьбы Боде-Колычевых в Переделкине подготовят к реставрации. Разрешение на проведение предварительных научно-исследовательских работ выдали специалисты Мосгорнаследия. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, "от ансамбля некогда известной усадьбы Боде-Колычевых сохранилось не так много построек", причем наиболее заметной из них является храм Преображения Господня. История церкви связана с такими известными родами, как Долгоруковы, Разумовские и Соллогубы, уточнил он. Емельянов напомнил, что еще при СССР храм стал частью резиденции патриарха Алексия I. "Реставраторы в течение следующего года будут проводить исследования и определят, какой объем работ потребуется для восстановления первоначального облика здания", – пояснил глава Мосгорнаследия.
В ходе подготовки к реставрации экспертам предстоит определить состояние несущих конструкций здания, декора и интерьеров. Им также поручили выяснить, какие работы необходимо будет провести по фасадам и кровле. Церковь усадьбы Боде-Колычевых признана выявленным объектом культурного наследия, поэтому за реставрацией будут следить сотрудники Мосгорнаследия.
Храм в селе Лукино впервые упоминается к середине XVII века. Усадьба сгорела во время Отечественной войны 1812 года, а сам храм остался цел, но был разграблен. В 1819 году на территории усадьбы появилось новое каменное строение в стиле классицизм.
В XIX веке владельцами усадьбы стало семейство Боде, представители которого в 1850–1870-е годы перестроили храм в "русском" стиле. В 1952 году сохранившуюся после революции часть поместья передали под резиденцию патриарха. Эту функцию бывшая усадьба Боде-Колычевых сохраняет до сих пор.
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