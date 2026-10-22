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22 октября, 17:01

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People: актриса Дакота Джонсон и музыкант Machine Gun Kelly начали ходить на свидания

Актриса Дакота Джонсон и музыкант Machine Gun Kelly начали ходить на свидания

Фото: legion-media.com/Dsanchez/CPR/BACKGRID

Актриса Дакота Джонсон и музыкант Колсон Бейкер (псевдоним – Machine Gun Kelly. – Прим. ред.) стали чаще встречаться и сблизились благодаря общему чувству юмора. Об этом сообщил источник из окружения артиста изданию People.

По словам собеседника издания, 36-летний музыкант и 37-летняя актриса уже ходят на свидания, но стараются сохранять их в тайне. Некоторые встречи остаются незамеченными папарацци, которым не удается сделать совместные снимки знаменитостей. Около месяца назад Джонсон и Бейкера видели вместе в Нью-Йорке.

Инсайдер утверждает, что артисты нравятся друг другу, а их общение становится все более близким. При этом публично объявлять об отношениях они пока не торопятся.

Как уточнил источник, сближению также способствовало сходство их вкусов в юморе, так как оба любят сухие и мрачные шутки и умеют рассмешить друг друга.

Ранее 31-летнюю модель Джиджи Хадид и 51-летнего актера Брэдли Купера заметили на прогулке по Парижу с одинаковыми кольцами на безымянных пальцах левых рук. Сами звезды ситуацию не комментируют, однако источники из окружения пары утверждают, что предложение было сделано еще несколько месяцев назад.

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