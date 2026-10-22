Модель Водянова призвала россиянок "быть немножечко наглыми"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Модель Наталья Водянова призвала россиянок "быть немножечко наглыми" на пути к успеху. Роликом беседы с ней поделилась блогер Татьяна Соловьева в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогер рассказала, что встретила Водянову на международном форуме Be Woman Asia 2026 в Казахстане. Там же инфлюэнсер приобрела лот на благотворительном аукционе модели "Обнаженные сердца".

"Я приобрела день с Натальей Водяновой в Париже за 13,5 миллиона рублей", – призналась она.

В разговоре с моделью блогер попросила дать совет женщинам, которые боятся начинать то, к чему их зовет сердце.

"Я никогда не верила в себя до того, как в меня поверили другие. Не делайте эту ошибку. Надо верить в себя, надо быть немножечко наглой, немножечко. Это очень важно. Хотя бы вместе с самой собой", – высказалась Водянова.

Ранее совет россиянкам на 14 февраля дала телеведущая и сваха Роза Сябитова. Она заявила, что рассчитывать на "магию" Дня святого Валентина и ждать предложения выйти замуж в эту дату не стоит. По ее словам, важны не цифры, а доверие в отношениях.