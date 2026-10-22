В России призвали расследовать действия французской полиции против детей

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Россия призывает государства – участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провести расследование действий французской полиции против детей и прекратить избирательный подход к обязательствам организации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации, передает РИА Новости.

Заседание прошло в закрытом для СМИ режиме. По словам Полянского, правозащитники сравнивают последствия чрезмерного применения силы с травмами, полученными в ходе боевых действий. Он добавил, что об этом также пишет британская газета Guardian.

Дипломат привел несколько примеров пострадавших от действий полиции подростков. Кроме того, по мнению Полянского, во Франции зафиксированы многочисленные случаи применения слезоточивого газа, резиновых пуль, дубинок, отказа в предоставлении адвокатов детям и удушающих приемов, которые унижают достоинство обращения с задержанными в изоляторах.

Постпред уточнил, что французский МИД открыл десятки внутренних проверок, однако они не улучшили ситуацию.

"Почему же западные "поборники свобод" не осуждают полицейский произвол? А в отношении Франции не запускается "Московский механизм"? Не идет речи и о докладах БДИПЧ, которое лишь ограничивается скупыми призывами прекратить насилие <...> Ответ, к сожалению, очевиден. Права детей имеют значение только тогда, когда это удобно для антироссийской пропаганды", – подчеркнул Полянский.

По его словам, когда речь идет о собственных несовершеннолетних гражданах, правозащитная риторика Запада "мгновенно улетучивается". По этой "скользкой дорожке" теперь движутся Бельгия и Италия, а также другие страны региона ОБСЕ, заключил постпред.

Демонстрации учащихся прошли в конце сентября в регионе Иль-де-Франс, а позже затронули всю Францию. В некоторых городах протестующие сталкивались с полицией. Школьники, студенты и педагоги выступили против ряда проблем в системе образования, включая перегруженное расписание и нехватку учителей. Общий ущерб от протестов составил десятки миллионов долларов.

После этого начались массовые акции протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности граждан. В некоторых городах они переросли с столкновения с правоохранителями. В ходе беспорядков задержаны более 2 тысяч человек, пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

На фоне этого премьер-министр страны Себастьян Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в центрах отдельных французских городов. В частности, его ввели в Париже на площади Республики, а также на нескольких улицах квартала Ле-Аль в историческом I округе.