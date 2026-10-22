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22 октября, 17:44

Экономика

Нацбанк Казахстана выпустил серебряную монету с сердоликом

Фото: nationalbank.kz

Национальный банк Казахстана представил коллекционную серебряную монету Aqyq со вставкой из сердолика, которую можно носить на цепочке или шнурке. Она продолжила серию "Магические символы", выпускаемую с 2016 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, весит 20 граммов и имеет диаметр 33 миллиметра. Ее номинал составляет 1 тысячу тенге (около 200 рублей), а тираж ограничен 5 тысячами экземпляров. Монеты произвели на Казахстанском монетном дворе в Усть-Каменогорске.

В оформлении использовали элементы традиционного казахского ювелирного искусства: зернь, национальный орнамент и инкрустацию сердоликом. Отверстие в верхней части позволяет продеть цепочку или шнурок.

Как пояснили в Нацбанке, сердолик издавна символизировал у казахов благополучие и радость. По народным поверьям, камень также мог защищать от болезней, насылаемых нечистыми силами.

Название Aqyq связано с казахским словом, обозначающим полудрагоценные камни из группы халцедонов, которые используют для изготовления украшений и декоративных изделий.

В регуляторе уточнили, что коллекционные монеты остаются законным платежным средством. Их обязаны принимать по номиналу на всей территории Казахстана, в том числе для оплаты товаров и услуг, зачисления на банковские счета и обмена.

Ранее Центробанк России ввел в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму "Золотая антилопа". В серию вошли трехрублевая серебряная монета тиражом 7 тысяч штук, а также две монеты номиналом 25 рублей из недрагоценных металлов.

Оформление у всех новинок одинаковое: на их обратную сторону нанесена цветная иллюстрация с героями "Золотой антилопы" и название мультфильма.

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