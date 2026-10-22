Врач Сопха: чтобы нейтрализовать ожог от ядовитой медузы, необходимо полить его уксусом

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Место ожога от ядовитой медузы необходимо полить уксусом, не втирая его в кожу, чтобы нейтрализовать оставшиеся на коже стрекательные клетки. Об этом РИА Новости заявил полковник медицинской службы сухопутных войск Таиланда в отставке доктор Чаренчай Сопха.

По его словам, это касается ядовитых кубомедуз и физалий, известных как "португальские кораблики", а также "морских ос" и менее опасных видов. После уксуса с кожи удаляют все фрагменты щупалец, чтобы предотвратить дальнейшее отравление. Затем врач может назначить медикаментозное лечение.

Сопха отметил, что антидоты к яду кубомедуз существуют, но их эффективность зависит от индивидуальных особенностей организма. Обычно их используют вместе с методами, направленными на постепенное выведение яда. При менее сильном отравлении организм может справиться сам, но при подозрении на ожог кубомедузы следует обратиться к врачу.

Врач добавил, что при контакте с "португальским корабликом" на коже остается химический ожог. При отравлении его ядом возникает головная боль, учащенное сердцебиение, аритмия и повышение артериального давления.

При таких симптомах следует обязательно обращаться за медицинской помощью. Кроме того, ужаленные места не стоит промывать пресной водой.

"Если промывать – то морской водой, без втирания", – уточнил Сопха.

Среди народных средств он выделил слабый спиртовой раствор сока алоэ, а также сок алоэ с морской водой. Медузы и физалии являются не единственными опасными обитателями морей Юго-Восточной Азии.

Врач подчеркнул, что угрозу может представлять и обычный морской еж. Болезненные встречи с ним случаются при погружениях, в том числе у боевых пловцов военно-морских сил, а иногда обычные люди наступают на ежа у берега. Раны от игл морского ежа не смертельны, но довольно болезненны. Если обломки игл не удалить полностью, сильный зуд может сохраняться долго – вплоть до года.

Ранее отдел по провинции Пхукет таиландского департамента морских и береговых ресурсов выпустил предупреждение для местной администрации, спасательных служб и туристов об опасном нашествии медуз. В прибрежных водах и соседних островов наблюдается значительно больше медуз разных видов, в том числе опасных для человека, чем обычно бывает в этом регионе в последние недели сезона дождей. Также встречаются кубомедузы.

Другие виды медуз, ужалив, способны вызвать сильную головную боль, повышение температуры, опухание и боли в конечностях. Специалисты призвали путешественников к повышенной осторожности при купании в море, а администрации пляжных районов – к принятию мер по повышению готовности спасательных и медицинских служб к оказанию первой помощи.