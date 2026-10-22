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22 октября, 17:25

Общество

Синод РПЦ установил праздник обретения мощей Дмитрия Донского 18 августа

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Русская православная церковь установила 18 августа днем памяти обретения мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Такое решение принял Священный синод РПЦ, следует из опубликованных на сайте церкви журналов заседания.

Дату внесли в общецерковный месяцеслов по старому стилю – 5 августа. Синод также поручил богослужебной комиссии подготовить текст службы, которую будут проводить в этот день, и представить его на утверждение.

В июле при экстренной реставрации Архангельского собора Кремля, где просел пол и возникла угроза надгробиям, специалисты обнаружили под разобранными кирпичными надгробьями три целых белокаменных саркофага. В одном из них покоились останки Дмитрия Донского.

Подлинность подтвердили исторические сведения, археологические особенности захоронения и антропологическая экспертиза. Выяснилось, что князь был мужчиной 35–45 лет крепкого телосложения ростом 175–177 сантиметров, а на его лобной кости сохранился след зажившей боевой травмы.

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