Эксперты установили, что рост Дмитрия Донского был около 175–177 сантиметров

В Архангельском соборе Московского Кремля обнаружили мощи Дмитрия Донского – их подлинность подтвердили исследования. По этому случаю Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение. О том, как специалисты нашли мощи и какое значение это несет, разбиралась Москва 24.

Святые мощи

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

История обретения мощей Дмитрия Донского началась еще в июле 2026 года, когда специалисты взялись за экстренную реставрацию в Архангельском соборе Кремля. После случайного обнаружения останков специалисты отправили их на исследование, и эксперты подтвердили, что сохранившиеся мощи принадлежат великому князю.

По этому случаю 18 августа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение. Он также попросил перенести частицы мощей из саркофага в ковчеги, чтобы каждый желающий мог приложиться к святыне. После, прибыв в храм, патриарх благословил прихожан одной из реликвий, которую потом установили в центре собора.





Патриарх Кирилл Сегодня мы помолимся перед мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского – великого святого земли нашей и великого правителя. Его имя запечатлено в анналах истории. С ним связаны значительные победы, обеспечившие независимое существование нашей страны. Память о святом благоверном князе Димитрии бережно хранится в нашей Церкви, особенно в том месте, где почивают его святые мощи.

Помощник президента России Владимир Мединский также отметил, что обретение мощей – это неожиданное, почти сказочное и наполненное символизмом событие, сообщает ТАСС.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Вахтанг Кипшидзе уточнил, что частицы мощей будут доступны для поклонения в ряде храмов, список которых определяется.

"Это событие, несомненно, имеет большое значение для всех чад Русской православной церкви, для нашего государства и общества", – подчеркнул он разговоре с

"Лентой.ру".

Спасение усыпальницы

Фото: РИА Новости/Сергей Власов

Древние стены Архангельского собора Московского Кремля раскрыли свою вековую тайну летом. Все началось с того, что старинный каменный пол просел, поставив под угрозу многовековые надгробия великих князей. Чтобы спасти усыпальницы от разрушения, реставраторы начали экстренные ремонтные работы.

Чтобы демонтировать плиты пола, специалисты сначала разобрали кирпичные надгробья склепа у южной стены собора. Под ними обнаружились три целых белокаменных саркофага, в которых покоились святой благоверный великий князь Дмитрий Иванович Донской, его сын Иван Иванович Красный и внук – угличский князь Дмитрий Иванович Жилка. Долгие годы считалось, что захоронения расположены в другой части собора.

Согласно документам второй половины XIX века, когда в Архангельском соборе прокладывали отопление, инженерам не хватало места для труб. Чтобы освободить пространство, они якобы поместили саркофаг Дмитрия Донского под гробницу его сына – Ивана Красного.

Однако реставраторы 2026 года выяснили, что это не так. Во время работ в 1860-х оба саркофага просто подняли на уровень пола над их прежними могильными ямами. Для установки гробницы Ивана Красного рабочим пришлось частично разобрать южную стену собора и выдолбить в ней нишу.



Осматривая саркофаг, специалисты обнаружили на крышке гробницы Дмитрия Донского две поперечные трещины. Средняя часть плиты держалась ненадежно и могла в любой момент рухнуть внутрь, что неминуемо привело бы к разрушению останков.

С благословения патриарха Кирилла сотрудники музея начали срочные работы, чтобы спасти надгробия. К ним подключились археологи и антропологи Института археологии РАН. Реставраторы аккуратно сняли поврежденную крышку, склеили ее и для надежности стянули металлическими скобами. Под снятой плитой ученые увидели мощи в полном погребальном облачении. После специалисты очистили погребальное облачение от каменной крошки.

Визуальный осмотр и анализ останков позволили установить, что на момент смерти мужчине было от 35 до 45 лет. На лобной кости справа обнаружили крупную зажившую травму, полученную за несколько лет до кончины. Других повреждений при внешнем осмотре не выявили.

Антропологи реконструировали рост князя – около 175–177 сантиметров, что для Средневековья считалось очень высоким показателем. Ран, которые могли бы привести к гибели, на скелете нет. Все эти физические характеристики полностью совпадают с письменными источниками и историческими свидетельствами о жизни и мирной кончине великого князя.

Победы и любовь

Фото: Агентство "Москва"/Владимир Новиков

Великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Донской вошел в летопись как одна из центральных фигур российской истории. При нем построили белокаменный Кремль – крепость, которая не раз помогала городу выстоять в боях.

Огромное для своего времени сооружение возвели быстро – всего за год – в том числе благодаря близости залежей белого камня в Подмосковье. Считается, что материал добывали в окрестностях села Мячкова, а после перевозили по водам рек Пахры и Москвы и складывали в столице в течение 1365–1366 годов.

Дмитрий Донской стал одним из первых правителей, открыто выступивших против ордынского владычества: этот шаг укрепил национальное самосознание. Куликовская битва 1380 года стала переломным моментом: объединенное войско из княжеских дружин и народного ополчения разгромило превосходящие силы Мамая.

Хан бежал в Крым, а раненый князь возвратился в Москву победителем. Полностью сбросить иго тогда не удалось, но авторитет Москвы как центра сопротивления вырос необычайно. Именно за эту победу правитель получил прозвище Донской. Отказ от дани стал постепенно привычным, а ее размер больше не диктовался традицией – Орде приходилось доказывать свои претензии силой. Вассальные отношения начали уступать место договорным, хотя до полной свободы оставалось еще целое столетие.

Завещание Донского стало важным политическим шагом – московский князь впервые передал великое княжение старшему сыну без разрешения Орды. Это фактически отменило необходимость получать ярлык от хана и заложило основу для самостоятельного управления русскими землями.

Князь Дмитрий Донской поддерживал церковь и способствовал развитию духовной жизни. Вместе с женой Евфросинией Московской они стали символом супружеского согласия. У пары было 12 детей, которые продолжили род и укрепили династию московских правителей.

В годы правления Дмитрия Донского строились новые монастыри, среди которых особое место занимает Николо-Угрешский. По преданию, на этом месте войско князя остановилось перед Куликовской битвой, ему явилась икона святителя Николая.

Перед сражением князь получил благословение от Сергия Радонежского, что укрепило веру воинов в победу. В 1988 году Дмитрий Донской был причислен к лику святых, а днем его памяти стало 19 мая – день смерти князя в 1389 году.