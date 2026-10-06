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06 октября, 18:00

Спорт

Сборная России по футболу определила стартовый состав на матч с Нигерией

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Нигерией. Капитаном будет Иван Обляков.

Место в воротах займет Александр Максименко. В защите сыграют Данил Круговой, Максим Осипенко, Виктор Мелехин и Илья Вахания. Полузащиту составят Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Обляков и Лечи Садулаев. В атаке выйдут Александр Соболев и Алексей Миранчук.

Встреча состоится 6 октября в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00.

Ранее сборная России победила команду Намибии в товарищеском матче на "Екатеринбург Арене" со счетом 6:0. Матч начался с гола Лечи Садулаева на 37-й минуте.

После перерыва преимущество команды закрепил Данил Пруцев, а Константин Тюкавин довел счет до разгромного. В финальном отрезке встречи результативными действиями отметились Максим Глушенков и Максим Петров, успешно исполнивший 11-метровый удар.

Итог противостояния подвел автогол намибийского голкипера Камайджанды Ндисиро, случившийся в компенсированное время.

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