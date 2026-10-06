Глава IBA Кремлев признался, что не понял смысла возврата денег от Трампа-младшего

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сообщил, что Дональд Трамп-младший вернул ему деньги, потраченные на организацию праздника после его свадьбы. Об этом со ссылкой на его слова сообщает "Газета.ру".

Кремлев заявил, что не считает организацию праздника особым подарком Трампу-младшему. По его словам, он сам решил провести мероприятие, а американец впоследствии вернул потраченные деньги.

"Например, я позову гостей к себе на дачу – я что, им потом счет выставлю? Это же глупости. Представляете, я со всех вас счет попрошу за посещение пресс-конференции IBA?" – сказал Кремлев.

Он также отметил, что на самой свадьбе Трампа-младшего не присутствовал, а их встреча состоялась уже на организованном им празднике. По словам Кремлева, всю ситуацию вокруг этих расходов "просто раздули".

Глава IBA подчеркнул, что никогда не просил Трампа-младшего о помощи с проведением мероприятий ассоциации в Майами и других городах США. При этом он подтвердил, что они дружат, а их отношения, по его словам, основаны на развитии спорта и семейных ценностях.

Ранее президент США Дональд Трамп также подтверждал, что его сын вернул российскому бизнесмену и главе IBA Умару Кремлеву деньги, которые тот частично потратил на его свадьбу с Беттиной. Трамп-старший добавил, что с Кремлевым не знаком, а на свадьбу сына не попал из-за переговоров по иранскому вопросу.