Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 17:22

Политика

Глава IBA Кремлев признался, что не понял смысла возврата денег от Трампа-младшего

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сообщил, что Дональд Трамп-младший вернул ему деньги, потраченные на организацию праздника после его свадьбы. Об этом со ссылкой на его слова сообщает "Газета.ру".

Кремлев заявил, что не считает организацию праздника особым подарком Трампу-младшему. По его словам, он сам решил провести мероприятие, а американец впоследствии вернул потраченные деньги.

"Например, я позову гостей к себе на дачу – я что, им потом счет выставлю? Это же глупости. Представляете, я со всех вас счет попрошу за посещение пресс-конференции IBA?" – сказал Кремлев.

Он также отметил, что на самой свадьбе Трампа-младшего не присутствовал, а их встреча состоялась уже на организованном им празднике. По словам Кремлева, всю ситуацию вокруг этих расходов "просто раздули".

Глава IBA подчеркнул, что никогда не просил Трампа-младшего о помощи с проведением мероприятий ассоциации в Майами и других городах США. При этом он подтвердил, что они дружат, а их отношения, по его словам, основаны на развитии спорта и семейных ценностях.

Ранее президент США Дональд Трамп также подтверждал, что его сын вернул российскому бизнесмену и главе IBA Умару Кремлеву деньги, которые тот частично потратил на его свадьбу с Беттиной. Трамп-старший добавил, что с Кремлевым не знаком, а на свадьбу сына не попал из-за переговоров по иранскому вопросу.

Читайте также


политика

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика